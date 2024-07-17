Война СССР против Гитлера: в каком году она стала «Великой Отечественной»?

Название «Великая Отечественная война» изначально имело отношение к Первой мировой. Последний русский император, обращаясь к народу, подчёркивал – военный конфликт будет продолжаться до тех пор, «пока не уйдет неприятель с земли нашей».
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