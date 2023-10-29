РИА Новости: на стройке еврейского центра в Нальчике подожгли покрышки

В Нальчике на территории строительства еврейского культурного центра неизвестные подожгли автомобильные шины и оставили экстремистскую надпись на стене, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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