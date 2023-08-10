На пяти улицах Рязани отключили холодную воду 10 августа

Ограничения связаны с ремонтными работами на водопроводе. До 17:00 ресурса не будет по следующим адресам: улица Зубковой, дом №6 корпус 1; улица Новосёлов, дома №№10, 12, 14/16, 21 корпус 2 (ДШИ №7), 21 корпус 1, 21 корпус 2, 21 корпус 3, 21, 22, 23; улица Советской Армии, дома №№18, 20, 22, 24, 26, 28/7 (СШОР «Юпитер»), 28/7; улица Вокзальная, дома №№26, 28, 30, 32, 32а (СШ «Алмаз»), 32а (ОГБПОУ РЖК), 34, 38, 42, 5, 55б, 61, 65, 7, 77, 85, 89, 91; улица Первомайский проспект, дои №74 корпус 1.