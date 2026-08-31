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Сбой в метро СПб 31 августа: движение на красной ветке восстанавливается после поломки поезда

Сбой в метро СПб 31 августа: движение на красной ветке восстанавливается после поломки поезда

Как сообщили 31 августа в пресс-службе петербургской подземки, проблемы на первой линии возникли в самый разгар утреннего часа пик – в районе 8 утра из-за поломки поезда на "Чернышевской".

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