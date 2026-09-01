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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Кристал Пэлас» арендовал Аханора у «Аталанты» на сезон. Защитник перейдет в «Челси» за 47 млн евро в 2027-м

Онест Аханор перешел в « Кристал Пэлас ». Английский клуб объявил о подписании 18-летнего защитника на правах аренды из «Аталанты» до конца сезона.

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