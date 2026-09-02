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Глава ЦИ «Офицеров России»: заявления Зеленского о закрытии неба над Россией развязывают нам руки

Глава ЦИ «Офицеров России»: заявления Зеленского о закрытии неба над Россией развязывают нам руки

МОСКВА, 2 сентября, ФедералПресс. Заявление Владимира Зеленского о планах Украины ограничить полеты гражданской авиации над российской территорией через атаки дронов может привести к серьезному ответу Москвы.

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