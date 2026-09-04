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Красный Север

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Волонтеры Заксобрания ЯНАО передали медикаменты и одежду семьям из Волновахи

Волонтеры Заксобрания ЯНАО передали медикаменты и одежду семьям из Волновахи

Волонтерский центр «По Зову Сердца» при Законодательном собрании ЯНАО оказал адресную помощь жителям села Кировское в подшефном Волновахском округе.

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