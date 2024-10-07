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Хирург Умнов: отсутствие пупка не вызвало неудобств у певца Сергея Жукова

Хирург Умнов: отсутствие пупка не вызвало неудобств у певца Сергея Жукова

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков перенес некроз и лишился пупка. Хирург и преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов сообщил Life.

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