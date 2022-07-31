Военное обозрение

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Захарова о намерении Пелоси посетить Тайвань: Это выглядит неадекватно и сюрреалистично

Захарова о намерении Пелоси посетить Тайвань: Это выглядит неадекватно и сюрреалистично

Внимание большинства мировых СМИ в последние дни приковано к турне спикера палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

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