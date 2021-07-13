Хозяин взорванной квартиры в Приморье собирался на рыбалку

Житель Приморья, в квартире которого произошел взрыв, объяснил, что собирался глушить рыбу.Полиция установила, что причиной взрыва в квартире жилого дома в приморском городе Фокино стало самодельное устройство, которое собирал владелец квартиры.
Житель Приморья, в квартире которого произошел взрыв, объяснил, что собирался глушить рыбу.Полиция установила, что причиной взрыва в квартире жилого дома в приморском городе Фокино стало самодельное устройство, которое собирал владелец квартиры.
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