НТВ

801 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Новопашина
    Кто бы сомневался!ЕСПЧ не стал прим...
  • Анатолий
    Брешет. Уснул.Сбивший шестерых ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Если горит значит это кому то нужно и устраивает... Ищите заказчиков поджогов... Ну если лобби стараются пропихнуть з...Лесные пожары, па...

Хозяин взорванной квартиры в Приморье собирался на рыбалку

Хозяин взорванной квартиры в Приморье собирался на рыбалку

Житель Приморья, в квартире которого произошел взрыв, объяснил, что собирался глушить рыбу.Полиция установила, что причиной взрыва в квартире жилого дома в приморском городе Фокино стало самодельное устройство, которое собирал владелец квартиры.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх