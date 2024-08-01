Российские пограничники после 30 с лишним лет службы покинули аэропорт Еревана после уведомления от правительства Армении

На фоне сообщений об углублении сотрудничества пограничной службы Армении с «партнёрами» из Евросоюза находит своё подтверждение информация о том, что в международном аэропорту Еревана Звартноц с сегодняшнего дня не осталось российских пограничников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)