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Российские пограничники после 30 с лишним лет службы покинули аэропорт Еревана после уведомления от правительства Армении

Российские пограничники после 30 с лишним лет службы покинули аэропорт Еревана после уведомления от правительства Армении

На фоне сообщений об углублении сотрудничества пограничной службы Армении с «партнёрами» из Евросоюза находит своё подтверждение информация о том, что в международном аэропорту Еревана Звартноц с сегодняшнего дня не осталось российских пограничников.

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