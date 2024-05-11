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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой в 5 баллов

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой в 5 баллов

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Камчатском крае. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинской бухты на расстоянии 66 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 47 км.

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