На Камчатке произошло землетрясение магнитудой в 5 баллов

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Камчатском крае. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинской бухты на расстоянии 66 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 47 км.