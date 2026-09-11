Необычный Крузак начали продавать в России: цена удивит

Компактный внедорожник Land Cruiser FJ, уже получивший в народе прозвище «бэби-крузак», чувствует себя на японском рынке очень уверенно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зачем водители гл...
- Названы главные п...
- «Электричка» или ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым