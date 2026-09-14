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С 1 октября пенсионеров ждёт повышение выплат: кому добавят деньги и какие изменения вступят в силу

С 1 октября пенсионеров ждёт повышение выплат: кому добавят деньги и какие изменения вступят в силу

С 1 октября пенсионеров ждёт повышение выплат: кому добавят деньги и какие изменения вступят в силу Елена ГалицкаяС начала октября 2026 года часть российских пенсионеров начнёт получать увеличенные выплаты.

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