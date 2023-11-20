Роскомнадзору разрешили запрещать сайты с методами обхода блокировок. Правительство расширило полномочия ведомства

Кабинет министров наделил Роскомнадзор полномочиями вносить сайты с информацией о способах обхода блокировок интернет-ресурсов в черный списокКак сообщает официальный портал правовой информации, правительство разрешило Роскомнадзору вносить в Единый реестр запрещенной информации сайты и ресурсы с методами и способами обхода сетевых ограничений.