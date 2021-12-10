Финансист Хасанов спрогнозировал, что может привести к мировой экономической катастрофе

Мир находится на грани войны между США и Китаем, и их конфликт может привести к глобальной экономической катастрофе, заявил в интервью телеканалу CNBC американский финансист и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио.
Мир находится на грани войны между США и Китаем, и их конфликт может привести к глобальной экономической катастрофе, заявил в интервью телеканалу CNBC американский финансист и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио.
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