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Финансист Хасанов спрогнозировал, что может привести к мировой экономической катастрофе

Финансист Хасанов спрогнозировал, что может привести к мировой экономической катастрофе

Мир находится на грани войны между США и Китаем, и их конфликт может привести к глобальной экономической катастрофе, заявил в интервью телеканалу CNBC американский финансист и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио.

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