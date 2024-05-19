Российские Ми-8МТВ5-1 отработали прикрытие колонн в Киргизии

Вертолеты Ми-8МТВ5-1 российской базы в Киргизии отработали прикрытие колонн Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1 объединенной российской военной базы в Киргизии отработали прикрытие колонн наземной техники на марше.
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