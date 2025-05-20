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"Жизнь — строгий учитель". Эльвира Набиуллина рассказала об отношении к человеческим слабостям и призналась в любви к классической музыке

"Жизнь — строгий учитель". Эльвира Набиуллина рассказала об отношении к человеческим слабостям и призналась в любви к классической музыке

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина выступила сегодня на экономическом форуме Альфа-банка "Альфа-саммит" в Москве и рассказала, как со временем изменила своё отношение к человеческим слабостям, а также откуда черпает силы для работы.

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