"Жизнь — строгий учитель". Эльвира Набиуллина рассказала об отношении к человеческим слабостям и призналась в любви к классической музыке

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина выступила сегодня на экономическом форуме Альфа-банка "Альфа-саммит" в Москве и рассказала, как со временем изменила своё отношение к человеческим слабостям, а также откуда черпает силы для работы.
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