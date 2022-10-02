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Apple о неудачных тестах главной новой функции iPhone 14 “обнаружение автомобильных аварий”: Вы неправильно врезаетесь

Apple о неудачных тестах главной новой функции iPhone 14 “обнаружение автомобильных аварий”: Вы неправильно врезаетесь

После выхода смартфонов серии iPhone 14 энтузиасты начали тестировать функцию обнаружения автомобильных аварий, которая является основным нововведением в стандартной модели.

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