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Новая эра цифрового общения: мессенджер Кьют (QIUT) официально представлен на рынке и меняет правила игры

Новая эра цифрового общения: мессенджер Кьют (QIUT) официально представлен на рынке и меняет правила игры

Сегодня, 20 сентября 2026 года, индустрия мобильных технологий стала свидетелем значимого события: состоялся глобальный запуск мессенджера Кьют.

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