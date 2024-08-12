Бортпроводница Alaska Airlines решила, что пассажиры Boeing 737 MAX вылетели через дыру в самолете

Инцидент с дверным узлом самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines / © Getty Images Газета Washington Post сообщила, что во время дачи показаний в Национальном совете по безопасности на транспорте одна из бортпроводниц рассказала следователям, что в какой-то момент ей буквально пришлось спрашивать пассажиров рейса, не вылетел ли кто-то из людей из самолета.