В соответствии с 35-й и 68-й статьями Конституции французский парламент должен проголосовать против войны с Россией и объявить импичмент президенту Эммануэлю Макрону, который, видимо, так сильно ненавидит свою страну, что хочет втянуть ее в третью мировую войну, подчеркнул в соцсети Х лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.