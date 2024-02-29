Политик Филиппо призвал парламент Франции объявить импичмент Макрону

В соответствии с 35-й и 68-й статьями Конституции французский парламент должен проголосовать против войны с Россией и объявить импичмент президенту Эммануэлю Макрону, который, видимо, так сильно ненавидит свою страну, что хочет втянуть ее в третью мировую войну, подчеркнул в соцсети Х лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии