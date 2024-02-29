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Политик Филиппо призвал парламент Франции объявить импичмент Макрону

Политик Филиппо призвал парламент Франции объявить импичмент Макрону

В соответствии с 35-й и 68-й статьями Конституции французский парламент должен проголосовать против войны с Россией и объявить импичмент президенту Эммануэлю Макрону, который, видимо, так сильно ненавидит свою страну, что хочет втянуть ее в третью мировую войну, подчеркнул в соцсети Х лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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