Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 021 подписчик

Контейнеровоз с опасным грузом затонул у берегов Индии

Контейнеровоз с опасным грузом затонул у берегов Индии

В резервуарах судна находилось значительное количество топлива.По данным индийской Береговой охраны, контейнеровоз MSC ELSA 3, шедший под либерийским флагом, потерпел крушение в Аравийском море, примерно в 38 морских милях от берегов Кочи, Индия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх