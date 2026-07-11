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«Если в ближайшее время не получится объединить пояса, можно с ним выступить». Мурат Гассиев провел стердаун против Дерека Чисоры

Чемпион WBA в тяжелом весе Мурат Гассиев провел стердаун с Дереком Чисорой . «В боксе все возможно.

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