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Эрик Шмидт: будущие суперкомпьютеры США и Китая будут окружены пулемётами и ...

Эрик Шмидт: будущие суперкомпьютеры США и Китая будут окружены пулемётами и ...

Эрик Шмидт: будущие суперкомпьютеры США и Китая будут окружены пулемётами и колючей проволокой и питаться от АЭСБывший генеральный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) прогнозирует, что в обозримом будущем в США и Китае большие суперкомпьютеры будут заниматься ИИ-вычислениями под защитой военных баз.

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