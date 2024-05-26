Эрик Шмидт: будущие суперкомпьютеры США и Китая будут окружены пулемётами и колючей проволокой и питаться от АЭСБывший генеральный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) прогнозирует, что в обозримом будущем в США и Китае большие суперкомпьютеры будут заниматься ИИ-вычислениями под защитой военных баз.