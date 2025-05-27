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Сборная России возглавила рейтинг ИИХФ, ни разу не сыграв за три года. Как так?!

Сборная России возглавила рейтинг ИИХФ, ни разу не сыграв за три года. Как так?!

Систему подсчета хотят поменять. Неожиданная новость после ЧМ-2025: сборная России возглавила рейтинг Международной федерации хоккея (ИИХФ).

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