Крупнейший аудитор в стране нашел новую штаб-квартиру

У Kept (бывшая KPMG) появится новая штаб-квартира на Ленинградском проспекте. До этого аудиторская компания свыше 15 лет снимала площади в «Башне на набережной» в «Москва-Сити»Вид на здание Alcon III (Фото: alcongroup.
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