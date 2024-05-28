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Закон и Порядок

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Крупнейший аудитор в стране нашел новую штаб-квартиру

Крупнейший аудитор в стране нашел новую штаб-квартиру

У Kept (бывшая KPMG) появится новая штаб-квартира на Ленинградском проспекте. До этого аудиторская компания свыше 15 лет снимала площади в «Башне на набережной» в «Москва-Сити»Вид на здание Alcon III (Фото: alcongroup.

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