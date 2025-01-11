ПУРАзительная труба) Замена стекла на Huawei Pura 70 Ultra

Сегодня я расскажу как Huawei сделала ребрендинг своих флагманов, а так же как заменить стекло на самой навороченной их версии) Но как всегда, сначала контекст) Раньше телефоны от Huawei разделялись на следующие линейки: Y – Бюджет Нова – среднебюджетный P-Флагман Мате - Экспериментальная трубка.