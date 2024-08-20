Инспекция по делам несовершеннолетних рекомендует: не жалейте времени для своих детей.

Сегодня наблюдается устойчивая тенденция омоложения лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков. В соответствии с частями 3 и 4 статьи 328 Уголовного кодекса за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6-ти до 20-ти лет.