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Инспекция по делам несовершеннолетних рекомендует: не жалейте времени для своих детей.

Инспекция по делам несовершеннолетних рекомендует: не жалейте времени для своих детей.

Сегодня наблюдается устойчивая тенденция омоложения лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков. В соответствии с частями 3 и 4 статьи 328 Уголовного кодекса за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6-ти до 20-ти лет.

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