Челябинский губернатор Текслер назначил министра тарифного регулирования области

Министром тарифного регулирования и энергетики Челябинской области назначен Антон Дрыга. Постановление, подписанное 30 октября губернатором Алексеем Текслером, опубликовано на портале правовой информации.
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