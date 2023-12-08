Зеленский открыл охоту на перебежчиков: политолог прокомментировал убийство Кивы

Агонизирующий украинский режим предупреждает таким образом "своих", чтобы никто не вздумал сбегатьВ Московской области 6 декабря выстрелом в голову был убит экс-депутат Верховной Рады Илья Кива, перед началом СВО перебравшийся в Россию и запросивший здесь политическое убежище.