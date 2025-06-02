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Царьград

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"Смертей было бы намного больше": Машинист ценой своей жизни спас десятки пассажиров под Брянском

"Смертей было бы намного больше": Машинист ценой своей жизни спас десятки пассажиров под Брянском

Супруга машиниста-героя рассказала о муже, который, благодаря своему профессионализму, предотвратил большие жертвы.

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