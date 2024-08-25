Настораживающие для России новости приходят с фронта: судя по манёврам противника, ВСУ готовят три новых удара по нам.
ВСУ ГОТОВЯТ ТРИ НОВЫХ УДАРА, ПОКА В ТЫЛУ РОССИИ СОБИРАЕТСЯ АРМИЯ "НЕВОЗВРАТНЫХ"
Комментарии
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Александр Макеев
Против исламских террористов, а также против украинских бандеровских нацистов-террористов и против западных либералов извращенцев нацистов-террористов, и против отщепенцев предателей России, должен неостановимо начать действовать наивысший, он же единственный метод социальной защиты - их физическое уничтожение! Каждого такого террориста на разных стадиях слежки, поимки, следствия, судебного разбирательства и срочной или пожизненной отсидки надо отправлять в Ад. Должен нескончаемо начаться неотвратимый мор террористов от разных причин, раз уж в России действует неотменяемый мораторий на смертную казнь нелюдей за любые преступления!
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16 час.
тн
татьяна неструева
так должно быть и не иначе если мы хотим выжить . но как становится понятным власть о нашем выживание не думает вообще . она озабочена завозом исламистов и их демографией . Путин рад и счастлив Матвиенко сказала .везли везем и будем везти а вы русские утретесь . ваша дело воевать и погибать .
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13 час.
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