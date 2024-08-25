ВСУ ГОТОВЯТ ТРИ НОВЫХ УДАРА, ПОКА В ТЫЛУ РОССИИ СОБИРАЕТСЯ АРМИЯ "НЕВОЗВРАТНЫХ"

Александр Макеев

Против исламских террористов, а также против украинских бандеровских нацистов-террористов и против западных либералов извращенцев нацистов-террористов, и против отщепенцев предателей России, должен неостановимо начать действовать наивысший, он же единственный метод социальной защиты - их физическое уничтожение! Каждого такого террориста на разных стадиях слежки, поимки, следствия, судебного разбирательства и срочной или пожизненной отсидки надо отправлять в Ад. Должен нескончаемо начаться неотвратимый мор террористов от разных причин, раз уж в России действует неотменяемый мораторий на смертную казнь нелюдей за любые преступления!