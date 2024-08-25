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ВСУ ГОТОВЯТ ТРИ НОВЫХ УДАРА, ПОКА В ТЫЛУ РОССИИ СОБИРАЕТСЯ АРМИЯ "НЕВОЗВРАТНЫХ"

ВСУ ГОТОВЯТ ТРИ НОВЫХ УДАРА, ПОКА В ТЫЛУ РОССИИ СОБИРАЕТСЯ АРМИЯ "НЕВОЗВРАТНЫХ"

Настораживающие для России новости приходят с фронта: судя по манёврам противника, ВСУ готовят три новых удара по нам.

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Комментарии
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Александр Макеев
Против исламских террористов, а также против украинских бандеровских нацистов-террористов и против западных либералов извращенцев нацистов-террористов, и против отщепенцев предателей России, должен неостановимо начать действовать наивысший, он же единственный метод социальной защиты - их физическое уничтожение! Каждого такого террориста на разных стадиях слежки, поимки, следствия, судебного разбирательства и срочной или пожизненной отсидки надо отправлять в Ад. Должен нескончаемо начаться неотвратимый мор террористов от разных причин, раз уж в России действует неотменяемый мораторий на смертную казнь нелюдей за любые преступления!
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16 час.
тн
татьяна неструева
так  должно быть и не иначе  если мы хотим  выжить .  но как становится  понятным   власть  о нашем выживание   не думает  вообще  . она   озабочена    завозом  исламистов   и их  демографией  .  Путин рад и счастлив  Матвиенко сказала  .везли везем  и будем  везти  а вы русские  утретесь .  ваша дело   воевать  и погибать  .
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13 час.

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