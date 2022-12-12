Страна и люди

9 497 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Галыгин
    ДорогоТранспорт будущег...
  • Георгий Кирпичев
    Байки, байки.....Наверное и расстрелы пленных укронацистов тоже русские фейки или правда? Как вам больше нравится Ско...Заваренный люк та...
  • Митя Ерисанов
    учитывая что хохложопых бандеровцев там в пять раз больше чем наших те полчища саранчи как раз и хорошо уничтожать тя...Когда «Пионы» и «...

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ УКРАИНЫ: КОГДА ОТКЛЮЧАТ ИВЛ?

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ УКРАИНЫ: КОГДА ОТКЛЮЧАТ ИВЛ?

ФОТО: ROSTYLE/SHUTTERSTOCK.COM СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ Государства как люди. Они рождаются, живут и умирают, если это, конечно, не какое-нибудь опереточное Сан-Марино, существующее уже почти 2 тысячи лет только потому, что до него никому нет никакого дела.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх