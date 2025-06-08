Можно ли в этот день молиться о самоубийцах? Батюшка рассказал о Дне Святой Троицы

Почему храмы в День Святой Троицы украшают ветками зелени? Можно ли в этот праздник работать в огороде с землей? Почему на богослужении в Троицу стоят на коленях? На вопросы о поминовении усопших, Апостольском посте и многом другом ответил «Татар-информу» руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.
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