Foxconn будет тестировать свои первые спутники на орбите весь 2024 год

В прошлом месяце тайваньская компания Foxconn при помощи миссии SpaceX вывела на орбиту два своих первых экспериментальных спутника связи, созданные и подготовленные к запуску при помощи Национального центрального университета Тайваня и специалистов Exolaunch.
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