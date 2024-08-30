Макрон оправдался за предоставление гражданства Дурову

Ole Ole

По Конструкции Франции Дуров имеет право отказаться от токсичного гражданства и выйти из юрисдикции Франции. А Макрон превратил некогда прекрасную Францию в привокзальную проститутку! Жалко французов, во что превратилась их Liberte Egalite Fraternite