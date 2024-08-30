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Макрон оправдался за предоставление гражданства Дурову

Макрон оправдался за предоставление гражданства Дурову

Решение о предоставлении французского гражданства сооснователю мессенджера Telegram Павлу Дурову было полностью оправдано.

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Комментарии
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Ole Ole
По Конструкции Франции Дуров имеет право отказаться от токсичного гражданства и выйти из юрисдикции Франции. А Макрон превратил некогда прекрасную Францию в привокзальную проститутку! Жалко французов, во что превратилась их Liberte Egalite Fraternite
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