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Росстандарт запретил продажу нескольких марок китайских авто в России

Росстандарт запретил продажу нескольких марок китайских авто в России

Запрет связан с нарушениями, которые могут привести к ДТП и гибели людей: проблемы с тормозами, шумом, выбросами и безопасностью кабин.

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