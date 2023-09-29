Артиллеристы уничтожили крупную группу боевиков из «Гиацинтов»

Оглушительный грохот разрывает тишину над позициями артиллеристов южной группировки войск. Находясь на значительном удалении от линии боевого соприкосновения, расчеты «Гиацинтов» ведут контрбатарейную борьбу на Артемовском направлении.
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