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Рязанские новости

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В Старожиловском районе столкнулись грузовик и кроссовер

В Старожиловском районе столкнулись грузовик и кроссовер

В аварии пострадали водитель и ребенок, оба госпитализированы с травмами.31 июля в 14:30 на 53 километре дороги Рязань-Ряжск-Александр Невский-Данков-Ефремов в Старожиловском районе произошло столкновение грузовика и кроссовера.

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