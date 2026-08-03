В Старожиловском районе столкнулись грузовик и кроссовер

В аварии пострадали водитель и ребенок, оба госпитализированы с травмами.31 июля в 14:30 на 53 километре дороги Рязань-Ряжск-Александр Невский-Данков-Ефремов в Старожиловском районе произошло столкновение грузовика и кроссовера.
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