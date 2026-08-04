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Газета.ру

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В офтальмологическое отделение Раменской больницы поставили новый ультразвуковой аппарат

В офтальмологическое отделение Раменской больницы поставили новый ультразвуковой аппарат

В офтальмологическом отделении Раменской больницы в рамках программы модернизации здравоохранения Московской области, инициированной губернатором Андреем Воробьевым и реализуемой благодаря национальному проекту "Здравоохранение", появился современный ультразвуковой прибор ABSOLU, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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