В офтальмологическое отделение Раменской больницы поставили новый ультразвуковой аппарат

В офтальмологическом отделении Раменской больницы в рамках программы модернизации здравоохранения Московской области, инициированной губернатором Андреем Воробьевым и реализуемой благодаря национальному проекту "Здравоохранение", появился современный ультразвуковой прибор ABSOLU, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
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