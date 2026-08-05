Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

88 подписчиков

Глава СК РФ взял под личный контроль ситуацию с разрушающимся объектом культурного наследия под Смоленском

Глава СК РФ взял под личный контроль ситуацию с разрушающимся объектом культурного наследия под Смоленском

Здание 1912 года постройки превратилось в ночлежку для бездомных и объектом для вандализма Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия в Ярцеве Смоленской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии