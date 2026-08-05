Глава СК РФ взял под личный контроль ситуацию с разрушающимся объектом культурного наследия под Смоленском

Здание 1912 года постройки превратилось в ночлежку для бездомных и объектом для вандализма Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия в Ярцеве Смоленской области.