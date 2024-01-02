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Сирена ракетной опасности в третий раз за день звучит в Белгороде

Сирена ракетной опасности в третий раз за день звучит в Белгороде

Ранее средства ПВО сбили пять ракет на подлёте к Белгороду.фото: t.me/Aksenov82--> Сирены ракетной опасности сработали в Белгороде в третий раз за сутки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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