Сирена ракетной опасности в третий раз за день звучит в Белгороде

Ранее средства ПВО сбили пять ракет на подлёте к Белгороду.фото: t.me/Aksenov82--> Сирены ракетной опасности сработали в Белгороде в третий раз за сутки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии