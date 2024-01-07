Эксперт: Хэмилтон – единственный пилот, который равен Ферстаппену

Getty Images / Red Bull Content PoolБывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт на голландском ТВ Кристиан Альберс считает Льюиса Хэмилтона единственным гонщиком, который может бороться за титул с Максом Ферстаппеном.
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