Производство микропроцессоров запустили в Ростове-на-Дону Группа Компаний «Бештау» сообщила о запуске производства микропроцессоров с использованием зарубежных IP-блоков и ядер на производственной площадке в Ростове-на-Дону.
Производство микропроцессоров запустили в Ростове-на-Дону
Комментарии
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АЧ
Алексей Чочия
..Вашингтон тут же взялся пугать восточных участников INSTC санкциями…— Ничего удивительно. Их обычный стиль. Не понимают, что все их санкции уже давно не работают. Гробят только их же европейских союзников.. Да сами от своих внутренних конфликтов между штатами скоро начнут загибаться.
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