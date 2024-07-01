АЧ

Алексей Чочия

..Вашингтон тут же взялся пугать восточных участников INSTC санкциями…— Ничего удивительно. Их обычный стиль. Не понимают, что все их санкции уже давно не работают. Гробят только их же европейских союзников.. Да сами от своих внутренних конфликтов между штатами скоро начнут загибаться.