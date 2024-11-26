Потери ВСУ в Курской области оказались огромными — Минобороны

Огромными оказались потери украинских войск, которые были заблокированы в районе Ольговской рощи в Курской области, заявил командир батальона морской пехоты Черноморского флота группировки «Север» с позывным «Як» 26 ноября в видеоролике Минобороны РФ.
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