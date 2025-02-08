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Боец ВС России показал, как сбить дрон ВСУ из охотничьего ружья

Боец ВС России показал, как сбить дрон ВСУ из охотничьего ружья

О том, что к нему с товарищами направляется вражеский БПЛА, предупредил дрон-детектор, купленный на народные средства.

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