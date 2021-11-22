«Кайрат» опроверг информацию о зарплате Бердыева

«Кайрат» опроверг слухи о размере оклада Курбана Бердыева. Ранее сообщалось, что главный тренер алматинцев зарабатывает 600 тысяч долларов в год.

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