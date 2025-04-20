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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Интер Майами» Кремаски о 60 000 зрителей на матче с Месси: «Он величайший спортсмен, поэтому приходят так много людей. Когда играем в гостях, иногда кажется, что мы дома»

Гостевую игру «Интер Майами» с «Коламбус Крю» (1:0) посетили 60 614 болельщиков.  Из-за ажиотажа вокруг Месси матч перенесли на «Хантингтон Бэнк Филд» – более вместительный домашний стадион клуба НФЛ «Кливленд Браунс».

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