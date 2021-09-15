25 прикольчиков сентября из социальных сетей

Обхохочешься25 прикольчиков сентября из социальных сетейГарантирую удовольствие от прочитанных комментариев из социальных сетей. Заходите! Источник - https://pisez.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГГошаТайна эротичного костюма Клеопатры https://video.mirtesen.ru/videos/personal/2191229 Царица Клеопатра по молодости была никем, лишь одной из претенденток на престол, при чем не самой главной. Но Клеопатре кто-то посоветовал великолепный пиар ход. Она объявила, что тайно переспала с самим Юлием Цезарем и зачала от него ребенка. Плод этой, с её слов любви, она назвала Цезарионом, в честь великого его предполагаемого отца – Юлия Цезаря. Подобные рассказы не новость… Самое интересное то, что Цезарь нисколько не опровергал эту байку Клеопатры. Если кто в неоригинальный рассказ Клеопатры поверит, то непременно придет к выводу, что она ценная женщина, раз на неё запал могущественнейший человек эпохи. Еще бы, великий человек – примерный семьянин, писатель и первосвященник. А как известно с кем поведешься от того и наберешься, то есть если с такой ценной тёткой переспать, то как владыка подрастёт любой, карьера пойдёт бодрее. Надо только расположить к себе Клеопатру, а способ расположить известный…Комментировать
Свежие комментарии